Россия не будет расширять список запрещенных продуктов из стран Запада – глава Минсельхоза РФ

09:59, 24 июня 2015
Мир
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Россия не будет расширять список запрещенных продуктов из стран Запада, которые ввели антироссийские санкции.

Россия оставила санкции против стран Запада на прежнем уровне

Об этом глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Этот список сейчас обсуждается, я полагаю, что расширяться он не будет. Мы будем, скорее всего, делать отдельные корректировки, уточнения, и цель их такова, чтобы ни в коем случае продукты из тех стран, которые поддерживают санкции против России, не попали ни под какими другими предлогами через дыры, схемы, через третьи страны на территорию России", - заявил Ткачев.

Как сообщал УНИАН, 22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить постановление о сохранении эмбарго на продукцию ЕС после продления санкций Евросоюза.

22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

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