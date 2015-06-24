Россия не будет расширять список запрещенных продуктов из стран Запада – глава Минсельхоза РФ

Об этом глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Этот список сейчас обсуждается, я полагаю, что расширяться он не будет. Мы будем, скорее всего, делать отдельные корректировки, уточнения, и цель их такова, чтобы ни в коем случае продукты из тех стран, которые поддерживают санкции против России, не попали ни под какими другими предлогами через дыры, схемы, через третьи страны на территорию России", - заявил Ткачев.

Как сообщал УНИАН, 22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить постановление о сохранении эмбарго на продукцию ЕС после продления санкций Евросоюза.

22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.