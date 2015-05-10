Меркель в Москве назвала аннексию Крыма "преступной"
17:50, 10 мая 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель, подвергла необычно резкой критике аннексию Крыма Россией.
REUTERS
Выступая на пресс-конференции в Москве, стоявшая рядом с президентом Путиным Меркель сказала, что действия Москвы отбросили назад отношения между Россией и Западом, сообщает Русская служба ВВС.
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"Преступная аннексия Крыма, которая нарушает международное право, и вооруженный конфликт на востоке Украины серьезно подорвали наши отношения", - сказала канцлер.
Она добавила, что история учит нас разрешать конфликты, насколько серьезными они ни были, мирным путем, при помощи диалога.
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