Отчет о катастрофе малазийского боинга на Донбассе будет разрушительным для России - МИД Украины

Об этом в интервью "5 каналу" сказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Отчет будет правдивым. Он скажет правду, которую мы уже знаем. Он будет разрушительным для России. РФ вбросит еще 21 собственную версию происходящего, чтобы себя обелить в глазах собственной аудитории", – отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН ранее, доводы представителей военного концерна Российской Федерации "Алмаз-Антей" о том, что малайзийский "Боинг" в июле прошлого года был сбит украинской стороной, по мнению экспертов фактчекерського проекта Bellingcat - лживые.

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17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.