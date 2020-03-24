"Нет, мы все не умрем": как поговорить с детьми о коронавирусе

Дети могут не понимать, почему вокруг все изменилось, и переживать за здоровье родителей, поэтому с ними нужно говорить.

В мире не существует книг с инструкциями, как объяснить детям, что такое глобальная пандемия.

Трое экспертов поделились советами относительно таких разговоров про коронавирус, который продолжает распространяться в мире, пишет The Guardian.

С какого возраста стоит начать говорить с детьми о коронавирусе?

Детский психолог доктор Мэделин Левин считает, что как только у ребенка появляются вопросы или он замечает, что дела вокруг изменились. В такие моменты родителям нужно быть готовыми говорить с ним. Проблема лишь в том, насколько по-разному происходит такой диалог с пятилетним или 15-летним ребенком. "Пятилетки" до сих пор живут в мире магии. Для них еще реальны те вещи, которые нереальны для старших.

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"Вирус - страшная вещь, и они не могут думать логически. Позаботьтесь, чтобы ваши ответы были короткие. Они будут больше следить за тем, как вы себя чувствуете, чем за тем, что вы говорите. Вы можете сказать: "Вижу, ты заметил (или заметила), что все изменилось. У тебя есть вопросы?". Можно использовать этот простой, открытый вопрос время от времени. Очень маленьким деткам не нужно много информации. Им нужно, чтобы на их вопросы отвечали", - объясняет психолог.

Что делать, когда ребенок начинает тревожиться из-за собственной смертности или здоровья своих родителей или бабушки с дедушкой?

Левин замечает, что у детей накапливается чрезвычайное количество неполной информации. Они не отличают простых вещей. К примеру, что много больных людей на самом деле нет коронавируса. А большинство из тех, кто подхватил коронавирус, не умрут. В случае старших детей это может быть хорошая возможность поработать с ними над тем, как они понимают СМИ, что это означает и какие источники информации можно считать надежными.

"Ответ таков: нет, мы все не умрем. Вы можете сказать: "У нас такие проблемы уже были и раньше. Все усердно работают, чтобы вещи стали безопасными для людей". Дети думают, что люди, которые заболели, умрут от коронавируса. Но большинство людей болеют простудой или гриппом. С семилетнего или восьмилетнего возраста дети могут начать отличать это, потому что они могут думать логично", - пояснила Левин.

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Педиатр из центра Mercy Family Care Physicians в Балтиморе, США, Ашанти Вудс советует быть честными с детьми, если они боятся за здоровье бабушки или дедушки из-за распространения коронавируса.

"Можно сказать: "Знаешь, коронавирус может сделать больными больше пожилых людей, чем молодых. А именно поэтому мы должны тщательно мыть руки. Именно поэтому, когда мы чихаем, то используем платок. Именно поэтому мы общаемся с бабушкой и дедушкой по видео-связи", - сказал врач.

Как объяснить детям важность социального дистанцирования?

Левин отмечает, что объяснение, опять же, будет зависеть от возраста ребенка. Большинство детей от 7 до 11 лет действительно хорошо мыслят логически.

"Думаю, вы должны дать понять... хоть сейчас это и сложно, но им придется сейчас разговаривать с друзьями по FaceTime и Skype. Детям этой возрастной группы интересно быть полезными. Коронавирус ничего не значит для них, поэтому можно говорить о микробах. Убедитесь, чтобы они не думали, что это навсегда. Это кончится, каждая пандемия и эпидемия заканчивается", - посоветовала Левин.

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Психолог и профессор Университета Алабамы Джошуа Клапов обратил внимание на то, что главная идея в том, чтобы избегать контакта с зараженными капельками в воздухе и на поверхностях. Поэтому стоит объяснить детям, что чем дальше люди друг от друга, тем меньше вероятности, что чье-то чихание, кашель или дыхание сможет доставить вирус к другим.

"Это простая концепция для любого возраста: чем больше и дальше ты остаешься от людей, тем меньше шансов заболеть. Если наглядно показать, что это за расстояние - 2 метра, и если показать картинки или видео младшим детям, это может дать им содержательное и визуальное представление", - сказал эксперт.