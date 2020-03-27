Коронавирус - карта распространения 27 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 марта 2020 в мире инфицированы 537 042 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 марта, десятка лидеров

85 991 США

81 828 Китай

80 589 Италия

57 786 Испания

47 278 Германия

29 567 Франция

29 406 Иран

11 813 Великобритания

11 811 Швейцария

9 332 Южная Корея

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

24 110 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 8 215 смертей. В Испании умерло 4 356 человека, в Китае - 3 296. По всему миру 123 268 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.