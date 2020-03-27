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Коронавирус - карта распространения 27 марта

10:45, 27 марта 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 27 марта 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 марта 2020 в мире инфицированы 537 042 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 марта, десятка лидеров

  • 85 991 США
  • 81 828 Китай
  • 80 589 Италия
  • 57 786 Испания
  • 47 278 Германия
  • 29 567 Франция
  • 29 406 Иран
  • 11 813 Великобритания
  • 11 811 Швейцария
  • 9 332 Южная Корея

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

24 110 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 8 215 смертей. В Испании умерло 4 356 человека, в Китае - 3 296. По всему миру 123 268 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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