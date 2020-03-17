Умерла вдова Юрия Гагарина

Валентина родилась в Оренбурге 15 декабря 1935 года.

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта Юрия Гагарина.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», - сказал собеседник агентства.

Вопрос о дате и месте ее похорон решается.

Валентина родилась в Оренбурге 15 декабря 1935 года. В 1958 году она получила медицинское образование.

После смерти мужа она участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту, встречалась с первыми людьми страны и помогала музею Юрия Гагарина.

В 1981 году Валентина Гагарина написала первую книгу в память о муже - «108 минут и вся жизнь».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года в России на 86 году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым в мире космонавтом, вышедшим в открытый космос.