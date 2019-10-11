Умер Алексей Леонов – первый человек, побывавший в открытом космосе

18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля в скафандре.

В России на 86 году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов, который стал первым в мире космонавтом, вышедшим в открытый космос.

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Как сообщает «Русская служба BBC», о смерти Леонова сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Прощание и похороны космонавта состоятся 15 октября на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля в скафандре, и провел в открытом космосе 2 минуты 9 секунд.

В 1975 году Леонов был командиром корабля "Союз-19", который совершил историческую стыковку с американским "Аполлоном".

Биография Алексея Леонова

Леонов родился в российском селе Листвянка, на территории современной Кемеровской области РФ. Отец будущего космонавта работал на шахтах украинского Донбасса, выучился на ветеринара, но в 1937 году был репрессирован.

Семью Леонова выгнали из дома и лишили имущества. Отца Леонова реабилитировали лишь в 1939 году, его семья переехала к родственникам в Кемерово, где вынуждена была ютиться в бараке на 11 человек.

В 1955 году Алексей Леонов окончил авиационную школу в Кременчуге, а в 1957 году – Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ). В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов, вместе с Юрием Гагариным.

В марте 1965 года состоялся знаменитый космический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на корабле «Восход-2». В рамках этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос, который едва не закончился трагедией. Оказавшись в космосе, космонавт страдал от тахикардии, гипертермии и гипергидроза, а возвращение на борт осложнилось тем, что скафандр сильно раздуло из-за разности давлений. Лишь мужество и стойкость космонавтов позволили завершить миссию успешно.

В 1965 Леонов в составе группы космонавтов работал над советской лунной программой.

В 1975 году Леонов стал командиром экипажа корабля «Союз-19» и вместе с Валерием Кубасовым провел стыковку с американским кораблем «Аполлон-21». Миссия «Союз - Апполон» стала первым в истории опытом стыковки кораблей разных стран, а кроме того, имела огромное идеологическое значение для дальнейшей разрядки в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

В 1991 году Леонов вышел на пенсию и жил в Москве. У космонавта было две дочери: Виктория ( скончалась в 1996 году) и Оксана (занимает должность вице-президента российского «Альфа-банка»).

Леонов также проявил себя как художник-любитель. В сотрудничестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок космической тематики.