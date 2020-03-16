"Им незачем жить": в Японии приговорили к казни убийцу 19 человек с инвалидностью

Преступник не раскаялся в том, что совершил.

Суд в Японии приговорил к смертной казни 30-летнего Сатоси Уематсу, признанного виновным в убийстве 19 человек из интерната для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Читайте такжеВ Иране приговорили к казни "агента ЦРУ"Защита преступника настаивала на том, что Уематсу не осознавал свои действия, поскольку из-за длительного приема марихуаны у него развилось психическое расстройство. Сам Уематсу не отрицал, что совершил преступление, но и не раскаялся из-за произошедшего. Во время заседаний мужчина утверждал, что люди с инвалидностью «создают несчастье в обществе» и им незачем жить.

Ранним утром 26 июля 2016 года Уематсу убил 19 человек и ранил еще 26 в интернате для людей с особенностями ментального и физического развития в японском городе Сагамихара. После этого мужчина пришел в полицию и сознался в преступлении.

Трагедия стала самым массовым убийством в Японии с конца 1930-х годов. По числу жертв она превзошла газовую атаку в метро Токио, устроенную запрещенной в России организацией «Аум Синрикё».

Ранее Уематсу работал в этом интернате. Еще до трагедии он предлагал ввести эвтаназию для людей с ограниченными возможностями, а также предупреждал властей, что сам может убивать таких людей. После этого мужчину поместили в психиатрическую клинику, но выпустили оттуда через 12 дней.

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