Сжигали заживо пенсионеров: в Беларуси приговорили к расстрелу участника банды

Еще двоим убийцам суд назначил наказание в виде 22 и 18 лет колонии усиленного режима.

Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке вынес смертный приговор одному из участников «слуцкой банды», убивавшей пенсионеров.

Читайте такжеВ Японии приговорили к казни мужчину, устроившего резню в доме инвалидовОб этом сообщает правозащитный центр «Весна».

К исключительной мере наказания – расстрелу – приговорили 29-летнего Виктора Скрундика, обвиненного по нескольким статьям Уголовного кодекса. Другим участникам банды, 25-летнему Виталию Мятежу и 33-летнему Валентину Бушнину, суд назначил наказание в виде 22 и 18 лет колонии усиленного режима соответственно.

Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров, а также в покушении на убийство 85-летней женщины. По версии следствия, члены «слуцкой банды» сначала душили людей, а потом сжигали их заживо. Преступления совершались в январе 2019 года. Обвиняемые находились под стражей около года, судебный процесс по их делу продолжался более месяца.

Ранее УНИАН сообщал, как в Беларуси вынесли смертный приговор двум братьям, обвиняемым в убийстве учительницы.