CNN: Свидетель республиканцев против Байдена добивался, чтобы США защитили телеканалы Медведчука

Экс-чиновник из Украины предлагал деньги за то, чтобы конгрессмены-республиканцы осудили украинское правительство за "цензуру".

Когда конгрессмены от Республиканской партии на прошлой неделе неожиданно отменили допрос бывшего чиновника из Украины в рамках расследования против компании, на которую работал сын Джо Байдена, они объяснили, что это нужно для проведения дополнительных брифингов.

Но редактор украинского журнала рассказал CNN, что свидетель республиканцев Андрей Телиженко предлагал ему деньги за лоббистскую работу среди сенаторов США от имени пророссийских телеканалов. Бывший украинский дипломат Телиженко - союзник личного адвоката президента США Руди Джулиани. Он энергично поддерживал уже разоблаченную теорию о том, что якобы именно Украина, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Телиженко также поддерживал утверждения республиканцев о том, что соперник Дональда Трампа на нынешних выборов демократ Джо Байден добился закрытия расследования против украинской газовой компании Burisma, когда в ее совете директоров работал его сын Хантер. Байден неоднократно отрицал, что хоть что-то нарушил.

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Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственных дел отозвал запланированный допрос Телиженко на прошлой неделе на фоне заявлений демократов о том, что расследование специально организованно, чтобы навредить президентской кампании Байдена. В ФБР также усомнились в надежности свидетеля. Сам Телиженко говорит, что стал жертвой грязной кампании. В комментарии CNN он заверил, что не был "российским агентом".

В свою очередь, повышая сомнения в надежности украинского экс-чиновника, Владислав Давидзон, который руководит журналом Review Odessa, сказал CNN, что Телиженко предлагал ему 5 тысяч долларов в 2018 году. За эти деньги он должен был договориться с видными республиканцами, чтобы они выступили против усилий Киева сократить влияние двух телеканалов. CNN получил сообщение из частной переписки между ними. В сообщениях речь шла о сопротивлении попыткам украинских депутатов ограничить деятельность телеканалов "112" и News One за то, что они транслировали пропаганду России в годы после российской аннексии Крыма в 2014 году.

CNN пишет, что в октябре 2018 года, когда украинские депутаты поддержали решение о санкциях против телеканалов, Телиженко написал Давидзону: "Такой вопрос: у тебя или твоего отца есть контакты среди сенаторов США? Мне нужна услуга, за которую я могу заплатить до 5 тысяч долларов".

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35-летний Владислав Давидзон - сын влиятельного владельца русскоязычных СМИ в США Георгия Давидзона. New York Times в 2012 году назвал его "создателем королей маленькой России". Выразив беспокойство, что украинское решение Верховной Рады может привести к закрытию каналов, Телиженко потом написал: "Мой вопрос в том, возможно ли получить официальный комментарий на сайте сенаторов (Ренда Пола, Линдси Грэма например) на следующей неделе о ситуации с цензурой в Украине? Это очень важно для меня и нужно это сделать быстро".

Давидзон ответил: "Ок. У меня есть немного времени. Но я не уверен, что могу что-то сделать". В интервью CNN он сказал, что считал предложение Телиженко "неправильным". Поэтому никогда не связывался ни с Грэмом, ни с другими американскими сенатороми. В телефонном разговоре Телиженко подтвердил CNN, что контактировал с определенной группой людей включая Давидзона в интересах "112" и "News One". Но заверил, что это было сделано исключительно по собственной инициативе. И деньги, которые он предлагал за услуги, были его собственные.