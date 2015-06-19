ЕС в понедельник продолжит экономические санкции против России до 31 января 2016 года

Это следует из повестки дня заседания Совета ЕС, которое состоится в Люксембурге на уровне министров иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

"Совет, вероятнее всего, продолжит экономические санкции для России до 31 января 2016 года. Это является результатом договоренности, достигнутой во время заседания Европейского Совета в марте связать продолжительность предупредительных мер с полным выполнением Минских договоренностей, которые должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года", - говорится в документе.

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В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Как сообщал УНИАН, 17 июня постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года.

"Договорились продлить экономические санкции для России до 31 января. Скорее всего, решение будет принято без обсуждения на заседании Совета иностранных дел, которое запланировано на следующий понедельник (22 июня)", - сообщил УНИАН дипломатический источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, было договорено, что еще на один год будут продлены санкции на инвестиции для Крыма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.