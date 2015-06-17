ЕС согласовал продление санкций против России до конца января 2016 года
Постоянные представители стран-членов ЕС договорились продолжить экономические санкции против России до 31 января следующего года.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил дипломатический источник по завершению заседания.
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"Договорились продолжить экономические санкции для России до 31 января. Скорее всего, решение будет принято без обсуждения на заседании Совета по иностранным делам, которое запланировано на следующий понедельник", - сказал он.
Кроме того, по его словам, была достигнута договоренность, что еще на один год будут продолжены санкции на инвестиции для Крыма.
"Решение будет принято, скорее всего, в эту пятницу также без обсуждения (на пятницу запланировано заседание Совета по экономическим вопросам)", - отметил источник.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.