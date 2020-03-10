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Китаянка устроила дебош в самолете во время проверки на коронавирус

17:14, 10 марта 2020
Мир
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Пассажирка намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку / скриншот из видео

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Поведение женщины сняли на видео.

Инцидент произошел в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина кричала и требовала выпустить ее из самолета. При этом она намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку.

В итоге пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.

инфографика: УНИАН

Как сообщал УНИАН, в Китае обрушился пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.

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