Китаянка устроила дебош в самолете во время проверки на коронавирус
17:14, 10 марта 2020Мир
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В итоге пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.
Пассажирка намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку / скриншот из видео
Китаянка на борту самолета устроила дебош во время проверки на коронавирус.
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Поведение женщины сняли на видео.
Инцидент произошел в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина кричала и требовала выпустить ее из самолета. При этом она намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку.
В итоге пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.
инфографика: УНИАН
Как сообщал УНИАН, в Китае обрушился пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.
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