Китаянка устроила дебош в самолете во время проверки на коронавирус

В итоге пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.

Китаянка на борту самолета устроила дебош во время проверки на коронавирус.

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Поведение женщины сняли на видео.

Инцидент произошел в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина кричала и требовала выпустить ее из самолета. При этом она намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку.

В итоге пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.

Как сообщал УНИАН, в Китае обрушился пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.