В Китае рухнуло здание "карантинного" отеля с десятками людей внутри

В здании находились около 70 человек, эвакуированы 34 человека.

В Китае обрушился пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщает DW, чрезвычайное происшествие произошло сегодня в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) на востоке Китая.

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По данным властей городского района Личень, в здании на момент происшествия могли находиться около 70 человек. Согласно сообщению министерства КНР по чрезвычайным ситуациям, эвакуированы 34 человека.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано на материковом Китае. За его пределами наибольшее число инфицированных в Южной Корее и Италии.

По состоянию на утро 7 марта в мире количество инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 составляло более 102 тыс. людей.