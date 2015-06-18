"Ночные волки" требуют от польских пограничников аннулировать в паспортах печати о запрете въезда

Мотоклуб «Ночные волки» подал иск против пограничной службы Польши за отказ пустить в страну некоторых участников мотопробега Москва — Берлин. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Польское агентство печати.

«Ночные волки» требуют признать действия службы незаконными, аннулировать в паспортах печати о запрете въезда, восстановить визы, а также компенсировать расходы.

Читайте такжеКадыров стал почетным лидером чеченского отделения "Ночных волков"

«Если Варшавский суд не удовлетворит иск, то мы подадим апелляцию. Если и это не сработает, тогда мы обратимся в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — заявил представитель клуба Сергей Ухтинский.

По его словам, не все мотоциклисты направлялись в Берлин, среди них были и те, кто ехали в Чехию на чемпионат мира по хоккею. «У них были оплачены отели, куплены билеты на матчи. Еще несколько человек собирались в Италию и Испанию. Они тоже понесли финансовые потери», — уточнил Ухтинский, добавив, что «Ночные волки» также потребовали компенсировать моральный ущерб.

Напомним, о своем решении обратиться в Варшавский суд «Ночные волки» объявили 18 мая. Они сообщили, что подготовили необходимые документы и передали их адвокатам. Как отметил представитель мотоклуба, польские власти объяснили отказ во въезде угрозой для Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, также вслед за властями Польши, правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам байкерского клуба "Ночные волки".

В заявлении указывается на возможные "угрозы для общественной безопасности и порядка в Германии". А если существует предположение относительно таких угроз, "мы имеем право и обязанность принять все необходимые средства, чтобы адекватно противостоять этим рискам".

К таким средствам представители министерств отнесли "препятствование иностранцам во въезде в Германию, а также "адекватные полицейские средства в Германии". В частности, отмечается в заявлении, визы уже полученные путем предоставления ложных данных, будут аннулированы.

Читайте также"Ночные волки" объяснили, каким образом попали на территорию ЕС

Справка УНИАН. "Ночные волки" открыто поддерживают политику Владимира Путина. Президент России даже получил от них на память кожаную куртку с эмблемами клуба и в 2009 году проехал во главе колонны мотоциклистов в Новороссийске.

Залдостанов, по прозвищу "Хирург", считается приятелем Путина, и многократно организовывал встречи президента с байкерами.

Во время аннексии Крыма "Ночные волки" появились на полуострове с российскими флагами. Так называемые байкеры патрулировали дороги и охраняли занятые "зелеными человечками" здания. В пропагандистском фильме Крым. Путь на родину, показанном в первую годовщину аннексии Крыма, сообщалось также, что "Ночные волки" похитили и удерживали одного из украинских военных командиров.