"Хирург" подтвердил, что "Ночные волки" получили миллионы рублей из бюджета России

Во фрагменте интервью руководителя байк-клуба Александра "Хирурга" Залдостанова на официальном веб-сайте сказано, что "Ночные волки" действительно выиграли несколько грантов, пишет Еспресо.TV.

При этом Залдостанов подчеркнул, что байкеры получают эти деньги открыто и прозрачно. "А если говорить о суммах, то скажу прямо - недостаточно выделяют, надо больше", - добавил он.

Предводитель "Ночных волков" подчеркнул, что до того, как выиграть правительственные гранты, байк-клуб 25 лет существовал без всяких вливаний со стороны государства.

Навальный опубликовал расследование, посвященное бюджетным грантам для "Ночных волков", 5 мая. Из него следовало, что за последние два года байк-клуб и приближенные к нему структуры получили из бюджета 56 млн рублей.

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Планы байкеров этого клуба проехать через всю Европу до Берлина с мотопробегом к 70-летию победы СССР во Второй мировой войне вызвали сопротивление общественности в странах ЕС.

Польша запретила въезд российским байкерам из клуба "Ночные волки", а МИД Германии отозвал выданные им шенгенские визы.