С начала 2015 года "Исламское государство" завербовало 400 детей

Террористическая группировка "Исламское государство" завербовала по меньшей мере 400 детей с января 2015 года.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правозащитной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR), передает LB.ua.

По данным правозащитников, дети в возрасте до 18 лет, завербованные возле школ, мечетей и в публичных местах, прошли так называемый курс "новичков халифата", который сочетает в себе военную подготовку и жесткое насаждение идеологии. В тренировочных лагерях детей учат стрелять боевыми патронами, биться и водить автомобили. ИГ также использует детей в качестве информаторов и в качестве охранников для своей штаб-квартиры, а также приветствует в своих рядах детей с врожденными дефектами, отмечают в SOHR.

Читайте такжеСуд запретил группе девушек-подростков покидать пределы Британии

Так, по данным SOHR, один из таких мальчиков ранее в марте казнил предполагаемого израильского шпиона.

"Они используют детей, поскольку им легко промыть мозги. Они могут сделать из этих детей что захотят, они мешают ходить им в школу и вместо этого отправляют их в школы ИГ", - заявил глава SOHR Рами Абдельрахман.

По мнению главы правозащитной организации, "Исламское государство", возможно, вынуждено вербовать детей из-за того, что с начала года в ряды боевиков вступает все меньшее число взрослых людей. Как уточнил Абдельрахман, с января к организации присоединились лишь 120 человек. По его словам, это объясняется ужесточением контроля на турецкой границе, откуда многие потенциальные боевики пытаются попасть в Сирию.

Читайте такжеБритания больше не намерена терпеть исламских экстремистов - министр

"Исламское государство" (ранее "Исламское государство Ирака и Леванта") - радикальная организация, созданная в 2006 году в Ираке путем слияния ряда экстремистских группировок под эгидой местного отделения "Аль-Каиды". С 2013 года группировка разорвала отношения с "Аль-Каидой" и самостоятельно включилась в гражданскую войну в Сирии. Летом 2014 года ИГ установило контроль над значительными территориями Сирии и Ирака, а также провозгласило там халифат со столицей в Мосуле. США, возглавляющие международную коалицию против исламистов, 8 августа начали военные действия против экстремистов в Ираке. В сентябре они приступили к нанесению воздушных ударов по целям ИГ в Сирии.