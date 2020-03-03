De Telegraaf: Армия Нидерландов готовила высадку в Украине после уничтожения MH17

Тысяча солдат королевства были готовы отправиться на Донбасс, чтобы забрать тела погибших пассажиров, но операцию отменили в последний момент.

Вооруженные силы Нидерландов готовили отряд для отправки в Украину. Их целью было вернуть домой тела пассажиров, которые погибли после уничтожения малайзийского авиалайнера на рейсе MH17. Тысячи вооруженных солдат были готовы сесть на транспортный самолет и отправиться на Донбасс, где произошла катастрофа.

Но, как пишет De Telegraaf, операцию отменили в последний момент. Вооруженные люди попали под объективы сразу же, когда новости с места катастрофы, которая произошла 17 июля 2014 года, начали поступать в Нидерланды. На первых снимках с Востока Украины было видно, как российские боевики, под контролем которых было место падения самолета Malaysia Airlines, ходили среди обломков, ища ценные вещи и заметая все следы, способные указать на причину драмы. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте жестко осудил это на следующий день.

«Это абсолютно отвратительно», - сказал глава нидерландского правительства.

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Общественности он казался слабым, потому что несколько дней ситуация оставалась неизменной. Боевики убрали тела подальше от летней жары и сложили их в морозильных камерах в вагонах. А потом они использовали погибших как инструмент на переговорах. Пока боевики так называемой «ДНР» и правительство Украины спорили за тела, в Нидерландах росло социальное давление с требованием отправить солдат, чтобы положить конец болезненной ситуации. В социальных сетях даже появился хэш-тег #bringthemhome (верните их домой – ред.). Министерство обороны Нидерландов молчало.

Однако, за кулисами сценарий военного вмешательства был в активной работе. С воскресенья 20 июля командование собиралось в штаб-квартире Вооруженных сил Нидерландов для проработки плана операции. Начальник обороны Том Миддендроп попросил военных предложить сценарии.

«Вопрос был следующий: у нас есть место падения, к которому нет доступа. Как можно защитить его, чтобы репатриация останков было возможной? Мы проработали различные типы операций: от осторожных до грубых», - сказал изданию нидерландский генерал Мартин Вайнен.

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Генерал Март де Кройф в воскресенье отправился в Шаарсберген для проведения консультаций с командованием 11 аэромобильной бригады. Работу в Украине собирались поручить этой единице Вооруженных сил. Потому что она была создана специально для проведения операций в любой точке мира и в короткие сроки.

План, который Де Кройф представил, заключался в том, чтобы отправить тысячу нидерландских солдат с легким вооружением и только вещевыми мешками на Донбасс. Они должны были занять позиции на территории в пределах 35 квадратных километров вокруг места падения MH17 и закрепиться на них на несколько дней. Военные должны были помочь следователям и медикам сделать свою работу. Австралия поддержала нидерландских военных. В конце концов, страна потеряла 27 своих граждан в авиакатастрофе на Донбассе.

По словам Мартина Вайнена, план ставил четкую цель. Но чтобы достичь ее, нужно было импровизировать. Как батальон должен был попасть на место падения самолета? Идей не было. Командиру нужно было позаботиться о том, чтобы получить транспорт для солдат уже на месте. Самым большим вызовом оставалась чрезвычайно нестабильная ситуация на месте катастрофы. Территория была под контролем боевиков России. Как сделать так, чтобы нидерландским солдатам не пришлось вступать с ними в бой? Нидерландские и австралийские военные были убеждены, что справились бы с российскими отрядами. Но это привело бы к эскалации. А вступать в схватку с вооруженной до зубов армией России, которая стояла на другой стороне границы, никто не хотел.

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В воскресенье 20 июля 11 аэромобильная бригада начала собирать все необходимое для миссии. Катастрофа произошла в розгар отпусков. Но солдаты возвращались с них досрочно, чтобы принять участие в операции. Некоторые соглашались, находясь даже в Южной Америке. Тем временем, в Нидерландах подразделения обеспечения собрали большие запасы боеприпасов, воды и пайков. Отряд был готов отправиться на задание за 38 часов. В среду, 23 августа, он был в официальном режиме ожидания. На следующий день командир батальона Кас Шройерс провел брифинг для своих солдат. Но на самом деле на тот момент часть отряда еще была не на месте. Солдаты принимали участие в учениях в Португалии. Их отозвали раньше, чтобы они сразу после прибытия домой отправились в Украину. Но пока они летели в Нидерланды, Министерство обороны страны отменило миссию.

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В понедельник после нескольких дней споров с украинским правительством, российские боевики все же позволили поезду забрать вагон с морозильными камерами из города Торез. Во вторник вагон прибыл в Харьков. Еще через день первые самолеты с останками человеческих тел могли отправиться в Нидерланды. Оставалось задание провести расследование на месте падения на Востоке Украины. Как оказалось, это можно сделать под меньшим надзором. Поэтому было принято решение отправить 40 не вооруженных военных полицейских.