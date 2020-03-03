В Китае рухнула часть моста: есть погибшие и раненые

ЧП произошло во время строительных работ.

Два человека стали жертвами обрушения секции строящегося моста в городе Фучжоу в восточной провинции Фуцзянь.

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Еще четверо получили ранения, передает ТАСС.

Как сообщается, инцидент произошел во второй половине дня в понедельник на одной из строительных площадок в районе городского Южного вокзала. Упавшая балка моста придавила временную жилую постройку для рабочих.

О причинах ЧП не сообщается, начато расследование. Пострадавшие направлены в больницу, опасности для их жизни нет.