В Иране из-за слухов о больных коронавирусом подожгли больницу

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, по официальным данным, погибли 43 человека.

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, куда из города Кум, считающегося эпицентром эпидемии COVID-19, могли привезти заразившихся коронавирусом.

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Как сообщает "Немецкая волна", пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается. Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2. Сообщения об этом ранее распространились в иранских соцсетях.

Отмечается, что число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, по официальным данным, погибли 43 человека. Среди заразившихся - замминистра здравоохранения и 5 депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер. Ряд СМИ также утверждают, что погибших от пневмонии COVID-19 может быть значительно больше.

Ранее представители властей Ирана отрицали начало эпидемии в стране, среди них публично об этом говорил и замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи, который сейчас заразился коронавирусом. Работа парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы. По количеству смертей от SARS-CoV-2 Иран занимает второе место после Китая.