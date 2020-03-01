Главы МИД Евросоюза на следующей неделе обсудят ситуацию в Идлибе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен предпринять все необходимые усилия, чтобы остановить гуманитарный кризис на северо-западе Сирии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о созыве на следующей неделе чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран ЕС в связи с последними событиями в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает Anadolu.

«Столкновения в Идлибе создают серьёзную угрозу международному миру и безопасности и становятся причиной неописуемых страданий», - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС должен предпринять все необходимые усилия для того, чтобы остановить гуманитарный кризис на северо-западе Сирии.

По словам Борреля, он находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, призывая их к возобновлению режима прекращения огня и проявлению сдержанности.

Верховный представитель ЕС подчеркнул также, что сирийский кризис может быть разрешен исключительно политическим путем, добавив, что Брюссель готов приложить для этого все необходимые усилия.

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Кроме того, дипломат призвал к сбору средств для помощи мирному населению региона.

«Евросоюз должен предпринять все необходимые усилия для того, чтобы остановить гуманитарный кризис на северо-западе Сирии», - подытожил глава европейской дипломатии.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Турции Хулуси Акар объявил 1 марта о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.

Операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, случившийся 27 февраля.

27 февраля в результате удара по Идлибу погибли 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли "войска сирийского режима".

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований" и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Глава минобороны Турции добавил, что с начала операции уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы противовоздушной обороны, нейтрализованы 2212 военнослужащих сирийского режима.