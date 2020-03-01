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Турция заявила о сбитии двух бомбардировщиков в Сирии - в РФ заявили, что Су-24 не ее (видео)

15:32, 01 марта 2020
Мир
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В Минобороны РФ заявили, что самолеты не российские / скриншот из видео

Об этом сообщает Anadolu.

Также турецкое ведомство отчиталось об уничтожении трех установок противовоздушной обороны сил Асада, с помощью одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

Позже в Минобороны России заявили, что информация о якобы сбитом самолете Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над Идлибом из ПЗРК не соответствует действительности.

"Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении с ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк", - передает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, обострение обстановки в сирийском Идлибе произошло после убийства более 30 турецких военных. 

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