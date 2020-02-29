Во Франции из-за коронавируса запретили масштабные мероприятия в закрытых помещениях

По состоянию на 29 февраля количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 73.

Во Франции власти через распространение коронавируса запретила все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников более 5 тыс.

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Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран после специального заседания правительства, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Reuters.

«Эти меры являются временными, и, вероятно, их придется пересмотреть. Они являются ограничительными, и (...) мы надеемся, что они не продлятся долго, поскольку это будет означать, что мы сдержали распространение вируса», - сказал он.

Запрет не коснется футбольных матчей на стадионах.

В департаменте Уаза на севере Франции и в Ла Бальм-де-Сиенжи во французских Альпах, которые являются очагами заболевания COVID-19, запретили вообще все массовые мероприятия.

Кроме того, был отменен парижский полумарафон, запланированный на 1 марта, на который зарегистрировались 44 тысячи бегунов, а также последний день международной аграрной ярмарки в столице страны.

По данным Верана, по состоянию на 29 февраля количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 73. Из инфицированных 59 человек находятся в больницах, двое умерли, а 12 вылечились.