Греция усиливает охрану границы с Турцией из-за возможного наплыва беженцев – СМИ

Накануне правительство в Афинах распорядилось ввести усиленную охрану границы с целью недопущения в страну коронавируса.

Власти Греции решили усилить охрану совместной границы с Турцией на суше и на море.

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Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил информагентству Reuters неназванный чиновник в Афинах, передает DW.com.

Это произошло в ответ на недавние угрозы турецких чиновников открыть границу с ЕС для беженцев, находящихся на данный момент в Турции. По словам неназванного греческого чиновника, в вопросе охраны границ Афины находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО.

Накануне правительство в Афинах распорядилось вести усиленную охрану границы с целью недопущения в страну коронавируса.

Тем временем 28 февраля турецкие государственные СМИ сообщили, что в турецкой провинции Эдирне несколько сотен мигрантов направляются к границе с Грецией. Турецкая провинция Эдирне граничит как с Грецией, так и с Болгарией.