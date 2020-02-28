К западным границам Турции начали прибывать группы беженцев

Беженцы и мигранты надеются на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.

Группы беженцев и мигрантов начали прибывать в западную турецкую провинцию Чанаккале в надежде на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.

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У берегов района Айвалык в Чанаккале начали собираться мигранты, желающие переправиться на близлежащий греческий остров Мидилли, сообщает Анадолу.

Кроме того, беженцы и мигранты прибывают в районы Йешил Лиман, Бабакале и Кадырга Кайу для переправки через Эгейское море.

Как сообщал УНИАН, власти Турции сняли ограничения на пути нелегальной миграции в Европу.