К западным границам Турции начали прибывать группы беженцев
11:41, 28 февраля 2020Мир
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Беженцы и мигранты надеются на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.
Беженцы начали прибывать к западным границам Турции для переправки через Эгейское море / Wikimedia
Группы беженцев и мигрантов начали прибывать в западную турецкую провинцию Чанаккале в надежде на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.
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У берегов района Айвалык в Чанаккале начали собираться мигранты, желающие переправиться на близлежащий греческий остров Мидилли, сообщает Анадолу.
Кроме того, беженцы и мигранты прибывают в районы Йешил Лиман, Бабакале и Кадырга Кайу для переправки через Эгейское море.
Как сообщал УНИАН, власти Турции сняли ограничения на пути нелегальной миграции в Европу.
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