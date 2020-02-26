В Кремле заявили, что Зеленского пока не приглашали посетить Москву 9 мая
В Кремле заявили, что президента Украины Владимира Зеленского пока не приглашали посетить Москву 9 мая.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, приглашение пока не направлялось президенту Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины я точно не могу сказать. Мне нужно будет уточнять», - сказал Песков.
На уточняющий вопрос УНИАН, когда будет принято решение по этому приглашению, он заявил: «Я уточню и отвечу вам обязательно, на днях».
Как сообщал УНИАН, в конце января Песков заявлял, что уточнит, сохранилось ли в Кремле намерение направить приглашение Зеленскому посетить парад 9 мая в Москве после слов президента Украины о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.