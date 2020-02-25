В Казахстане во время акций протеста из-за смерти в СИЗО гражданского активиста задержаны 23 человека - СМИ

13 задержанных - женщины, их правоохранители отпустили после "профилактической беседы".

В Казахстане во время акций протеста из-за смерти в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила задержаны 23 человека.

Как сообщает Радио Азаттык, об этом на брифинге заявил начальник департамента полиции города Нур-Султан Ержан Саденов.

По его словам, во время акции протеста на проспекте Тауелсиздик перед зданием Министерства внутренних дел Казахстана полиция задержала 23 человека, в том числе 13 женщин.

Задержанных доставили в отдел полиции, а женщин после "профилактической беседы" отпустили.

В ответ на вопрос журналиста, будут ли отпущены остальные 10 задержанных, Саденов сказал: "Мы будем сейчас смотреть".

Отмечается, что людей задержали после попытки в знак протеста перекрыть движение на проспекте Тауелсиздик, где находится здание МВД.

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Протестующие собрались у здания МВД, требуя в числе прочего отставки главы ведомства Ерлана Тургумбаева.

Волну протестов в Казахстане вызвало известие о смерти в столичном следственном изоляторе гражданского активиста Дулата Агадила, которого накануне вечером дома задержали правоохранители.

По словам представителя общественной наблюдательной комиссии Нур-Султана Орынбасары Кульжабаевой, изученные записи с камер наблюдения в изоляторе позволяют утверждать, что применение какого-либо насилия не выявлено.

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Агадил, участник проходивших в прошлом году антиправительственных демонстраций, - известный своей активностью в социальных сетях, неоднократно подвергался задержаниям и административным арестам. Он публиковал видео различных протестных акций и резонансных судебных процессов, писал посты в поддержку подвергавшихся преследованиям гражданских активистов.

Смерть активиста, причиной которого власти называют вероятную сердечную недостаточность, вызвала протесты в нескольких городах, включая Алматы, Шымкент и Актобе.