257 видов сыра: во Франции приготовили рекордную пиццу (фото)

Французскую пиццу занесут в Книгу рекордов Гиннесса.

Во французском Лионе была приготовлена пицца-рекордсмен, содержащая самое большое количество сыров.

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Об этом сообщает BFMTV.

Приготовил кулинарный шедевр местный пиццайоло Бенуа Брюэль. В 30-сантиметровую пиццу он положил 257 видов сыра.

По его словам, на пиццу ушло 750 граммов сыра, сама пицца весит около одного килограмма.

Рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщал УНИАН, в одном из итальянских ресторанов Сиднея решили отблагодарить пожарным за борьбу с лесными пожарами, которые охватили Австралию, - и испекли 100-метровую пиццу.