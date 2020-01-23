В Австралии испекли 100-метровую пиццу в знак благодарности пожарным за борьбу с огнем (видео)

Приготовление длилось четыре часа, в итоге получилось четыре тысячи кусочков.

В одном из итальянских ресторанов Сиднея решили отблагодарить пожарным за борьбу с лесными пожарами, которые охватили Австралию, - и испекли 100-метровую пиццу.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом идет речь в видео, опубликованном Reuters.

Спасателям, которые боролись с огнем в штате Новый Южный Уэльс, сделали пиццу "Маргарита" длиной в 103 метра. Приготовление заняло четыре часа - повара применили конвейерную печь. В итоге получилось четыре тысячи кусков, которые раздали людям, пожертвовавшим деньги службе по борьбе с лесными пожарами.

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Как сообщал УНИАН, специалисты Австралийского парка рептилий предупредили о возросшей за несколько дней активности сиднейских лейкопаутинных пауков, яд которых может быть смертелен для людей. Идеальные условия для насекомых создали дожди и жаркая погода.