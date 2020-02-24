Авто въехало в толпу на карнавале в Германии: число пострадавших выросло вдвое (фоторепортаж)

Более трети пострадавших получили серьезные травмы.

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене возросло до 30 человек.

Читайте такжеВ Канаде произошла масштабное ДТП с участием 200 автомобилейОб этом сообщает НВ со ссылкой на Bild.

Отмечается, что более трети пострадавших получили серьезные травмы.

По словам свидетелей, происшествие было похоже на то, как будто водитель преследовал детей.

Водитель задержан, выясняется, намеренно ли он действовал. Сообщается, что задержанным является парень из местного района и ему предположительно от 20 до 30 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в данном ДТП пострадали около 15 человек.