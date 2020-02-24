В Германии машина въехала в толпу на карнавале (фото)

По данным немецких СМИ, пострадали не менее 15 человек, среди них были дети.

Неизвестный на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен.

Читайте такжеВ Германии неизвестные открыли стрельбу, 8 погибших - СМИ (фото, видео)

Как сообщил Reuters со ссылкой на полицию, ранения получили десять человек, водителя задержали. В полиции не уточнили, был ли это несчастный случай или преднамеренное нападение.

По данным Frankfurter Rundschau, пострадали не менее 15 человек, среди них были дети. У некоторых свидетелей создалось впечатление, что водитель намеренно въехал в толпу и давил на педаль газа. Официально эта информация пока не подтверждена. Как рассказал один из очевидцев, водитель был на серебристом Mercedes-Kombi, передает kommersant. Место происшествия оцепила полиция, там также находится скорая помощь и спасатели.

"Немецкая волна" уточняет, что в нескольких федеральных землях Германии в так называемый «бешеный понедельник» (Rosenmontag) - перед началом Великого поста - в нескольких федеральных землях Германии проходят традиционные праздничные шествия.