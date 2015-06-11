Совет Европы критикует российские власти за запрет гей-прайдов

Об этом, как сообщили "Европейской правде" в Совете Европы, говорится в решении Комитета министров СЕ.

В частности, члены комитета оценили выполнение Россией решения Европейского суда по правам человека по так называемому "делу Алексеева" и считают его неудовлетворительным.

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"Местные власти в РФ, как и раньше, отвергают большинство запросов на проведение публичных мероприятий, в том числе на основании Федерального закона, запрещающего "пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации", - говорится в документе.

При этом в СЕ призвали Россию принять конкретные меры для обеспечения разрешений на проведение гей-прайдів, если нет обоснованных причин для их запрета.

Кроме того, Комитет министров предложил российским властям разработать план действий по увеличению осведомленности и обеспечения права на свободу собраний.

Решение ЕСПЧ по иску Николая Алексеева к московским чиновникам за запрет гей-прайдов в 2006-2008 годах вступило в силу 11 апреля 2011 года. Свою позицию европейские судьи мотивировали необходимостью соблюдения фундаментальных прав и свобод человека.

После очередного запрета гей-прайда, запланированного в Москве на 30 мая 2015 года, организатор мероприятия, один из лидеров гей-движения Николай Алексеев заявил, что немедленно проинформирует об этом запрете Комитет министров СЕ и ЕСПЧ.