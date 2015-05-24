Ирландцы проголосовали за признание однополых браков

62,1% проголосовавших поддержали предложение о том, что "брак может быть заключен в соответствии с законом двумя лицами, независимо от их пола", сообщает русская служба Би-Би-Си.

37% проголосовавших ирландцев были против.

Наибольшее число сторонников составили жители Дублина. Почти во всех избирательных округах ирландской столицы число поддержавших однополые браки превысило 70%.

Ирландия стала первой страной в мире, узаконившей однополые браки путем всенародного голосования.

Явка на референдуме составила более 60% или почти 2 миллиона человек. Сообщалось, что многие проживающие за границей ирландцы специально вернулись на родину, чтобы принять в нем участие.

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Справка. Референдум состоялся через 22 года после того, как гомосексуализм перестал считаться в Ирландии уголовным преступлением.

В 2010 году в Ирландии был принят закон, разрешающий геям вступать в официальные гражданские союзы. Однако юридический статус гражданских союзов отличается от института брака, который защищен конституцией.

В 2013 году правительство Ирландии созвало конституционную ассамблею, которая рассмотрела вопрос о легализации однополых браков.

Ассамблея проголосовала за необходимость проведения референдума.