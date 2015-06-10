Порошенко поблагодарил представителя США в ООН за вклад в отстаивание позиции Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Пауэр прибыла в Украину, чтобы ознакомиться с ходом имплементации Минских договоренностей.

«Вы не представляете, насколько Вы сейчас известны в Украине», – пошутил вначале встречи президент, отметив, что в Украине очень много людей смотрят трансляции заседаний Совбеза ООН, который рассматривает «украинский вопрос».

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Президент отметил важность для Украины поддержки со стороны Совета безопасности ООН и представителя США в Организации, а также важность высокого уровня сотрудничества Украины и США в вопросах безопасности.

«Наши самые большие ожидания относительно воплощения в жизнь Минских соглашений связаны с поддержкой со стороны Совета безопасности ООН», – заявил Порошенко, напомнив о своей встрече 8 мая с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и обсуждение возможности привлечения международного миротворческого контингента к обеспечению реализации Минских договоренностей.

Президент проинформировал о неукоснительном выполнении Украиной своих обязательств по Минским соглашениям, в частности, о попытке начать политический процесс через проведение свободных честных выборов, и об их многочисленных нарушениях со стороны боевиков. Так, по словам главы государства, в ситуации, когда 3 июня боевики, поддерживаемые Россией, атаковали украинских военных в Марьинке Донецкой области, Украина действовала в полном соответствии с обязательствами по Минским соглашениям и смогла отстоять Марьинку, продемонстрировав ответственность.

Глава государства подчеркнул важность возобновления Украиной контроля над украинско-российской границей, разрешение тяжелой гуманитарной ситуации, в которой оказались жители оккупированных территорий. Президент отметил важность открытия в Киеве офиса ООН в поддержку Минских договоренностей, о чем он договорился во время встречи с Пан Ги Муном, отметив, что это позволит эффективно дополнить деятельность Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Президент выразил надежду, что скоординированные усилия позволят Украине стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, поблагодарив Пауэр за ее личный вклад в отстаивание позиции Украины.

Президент отметил, что открытие в Украине офиса поддержке ООН позволит Организации получать информацию о ситуации в стране из первоисточника.

«Сейчас мы делаем шаги, чтобы сделать ситуацию на линии соприкосновения и вокруг более безопасной», – сказал президент.

Порошенко отметил важность решения гуманитарных проблем 4 миллионов украинцев, оказавшихся на оккупированной территории фактически в заложниках у боевиков.

Пауэр выразила поддержку территориальной целостности Украины. Она отметила, что прибыла в Украину, чтобы ознакомиться с ходом выполнения Минских договоренностей. Она также прибыла для содействия открытию офиса ООН по поддержке Минских договоренностей в Украине.

Она также отметила важность «очень сильного» заявления «Большой семерки» относительно Украины.

Пауэр высоко оценила намерение главы государства завтра посетить Донецкую область. Она сообщила, что посетила места проживания переселенцев из Донецкой области и была поражена тем, как рядовые украинцы мобилизуются и помогают в обустройстве вынужденных переселенцев. По словам Пауэр, она посетила много стран, где существует проблема вынужденных переселенцев, и только в Украине она увидела такие примеры взаимопомощи.