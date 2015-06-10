В Испании военный самолет разбился из-за компьютерной ошибки

К таким выводам пришли следователи из компании Airbus, которая является производителем самолета, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

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По данным следователей, они обнаружили проблемы в журналах данных А400М после аварии, предполагая, неисправность программного обеспечения.

Подозревают, что по ошибке были удалены некоторые файлы и это привело к тому, что винты двигателей вращались слишком медленно.

Самолет А400М разбился недалеко от Севильи во время испытательного полета 9 мая, погибли четыре члена экипажа на борту.

Несколько стран, которые уже приняли самолеты, приостановили их эксплуатацию. Тем не менее, Airbus объявила, что планирует полеты A400M на Парижском авиасалоне следующей неделе.

А400М – новейшая модель транспортного самолета, который способен перевозить значительное количество десантников или большие грузы. Самолет был специально разработан для отдельных стран НАТО – Бельгии, Британии, Франции, Германии, Люксембурга, Испании и Турции.