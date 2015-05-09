Великобритания из-за катастрофы в Севилье приостановила эксплуатацию аэробусов А400М

Об этом заявили в Минобороны Великобритании, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

"Мы были проинформированы о катастрофе A400M в Севилье. В качестве предупредительных мер Соединенное Королевство временно прекращает полеты этих самолетов", - сказал представитель Минобороны.

Читайте такжеПремьер Испании подтвердил гибель экипажа самолета в СевильеНа вооружении ВВС Британии находятся два самолета этой модели.

А400М – новейшая модель транспортника, способна перевозить значительное количество десантников или большие грузы. Самолет был специально розробленийдля отдельных стран НАТО – Бельгии, Британии, Франции, Германии, Люксембурга, Испании и Турции.

Самолет, который разбился в субботу близ Севильи, предназначался для Турции.