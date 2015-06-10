Джеб Буш назвал Путина "безжалостным прагматиком", которого нужно остановить

Об этом он сказал в Берлине, где принял участие в экономическом форуме, передает Би-би-си. Джеб Буш, который в понедельник намерен официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие президентские выборы, критикует президента США Барака Обаму, за то, что он не сумел предотвратить кризис в Восточной Европе, вызванный аннексией Крыма Россией. Отметим, что Джеб Буш, как и большинство республиканцев, поддерживает идею поставок оружия Украине.

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"Кто бы сомневался, что Россия будет и дальше делать все, что ей вздумается, если ее агрессия останется без ответа", - сказал он, добавив, что будет стремиться "изолировать коррумпированное руководство [Путина] от народа", который он назвал "жертвой безрассудного поведения" президента.

Также в своей речи в Берлине Джеб Буш заявил, что Владимир Путин "жесткий прагматик, который будет продавливать свое, пока кто-то не надавит в ответ".

В связи с этим американский политик отметил, что США и Европа должны превентивно сдерживать "агрессию, которой мы опасаемся со стороны России", а не реагировать постфактум, что только поощряет "дурное поведение Путина".

"Россия должна уважать суверенитет всех своих соседей", - подытожил Джеб Буш.