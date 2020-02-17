Гендерное равенство в армии: в Финляндии могут ввести военный призыв для женщин, а в Индии разрешили женщинам-офицерам занимать должности командиров

Не исключено, что теперь индианки смогут командовать подразделениями и в ходе боевых операций.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен готов рассмотреть вариант призыва женщин в армию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

"Следует рассмотреть вопрос (призыва женщин). В ходе призыва можно было бы рассказать о возможностях, которые служба в армии предлагает. При этом можно было бы проверить, все ли в порядке у молодых людей, и при необходимости посоветовать, куда можно обратиться за помощью", - сказал министр.

Сообщается, что парламентская рабочая группа с участием всех партий скоро приступит к подготовке реформы оборонных сил. Кайкконен надеется, что рабочая группа обсудит вопрос о ведении призыва для женщин.

Предложение поддерживает также Союз резервистов. Второй председатель Союза Терхо Хакола отмечает, что в Финляндии много женщин, которые могли бы стать отличными солдатами. Однако они не обязательно должны сосредотачиваться на тех же областях, что и мужчины.

"У многих женщин есть знания в области кибербезопасности", - отметил он.

В случае необходимости Финляндия может задействовать 280 тысяч военнослужащих, из которых более 56% - резервисты.

Отметим, в Финляндии военную службу ежегодно проходит 20 тысяч человек, среди них около тысячи женщин.

Вместе с тем Верховный суд Индии принял решение, что женщины-офицеры могут допускаться к должностям командующих и делать в армии карьеру наравне с мужчинами.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал NDTV, не исключено, что теперь индианки смогут командовать подразделениями и в ходе боевых операций, чего раньше не было, отмечает телеканал.

Не исключено, что теперь индианки смогут командовать подразделениями и в ходе боевых операций, чего раньше не было, указывает телеканал.

"Пришло время, чтобы женщины-офицеры не были подчинены коллегам-мужчинам. Физиологические особенности женщин не имеют отношения к их правам". - отметили судьи, указав, что конституция страны гарантирует равные права всех граждан.

В ВС Индии есть женщины-офицеры на флоте и в авиации, а также в медицинских батальонах. Индианки стали допускаться к службе на офицерских должностях с начала 1990-х годов. Но в сухопутных силах им до сих пор нельзя служить в пехоте, бронетанковых частях, артиллерии, мотопехоте или спецподразделениях (только на вспомогательных должностях). Женщины не участвуют в боевых операциях.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин при прохождении службы в армии и других военных формированиях.