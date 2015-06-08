Обама: G7 готова ввести дополнительные санкции против России при необходимости

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Шлосс Эльмау в Германии заявил президент США Барак Обама, передает корреспондент УНИАН.

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"Здесь, на саммите G7, мы согласились, что даже когда мы будем продолжать искать дипломатическое решение, санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия будет продолжать нарушать свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Наши европейские партнеры снова подтвердили, что они будут сохранять санкции против России, пока Минские соглашения полностью не будут внедрены, что означает продолжение действия существующих секторальных санкций и после июля. И G7 четко заявляет, что если будет такая необходимость, мы готовы ввести дополнительные существенные санкции против России", - подчеркнул Барак Обама.

Президент США отметил, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на РФ, чтобы она выполняла свои обязательства.