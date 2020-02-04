В США неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета

Полиция не раскрывает деталей произошедшего.

Неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета в Техасе.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеВ США мужчина убил двух человек в церкви, его застрелили прихожанеОтмечается, что полицию вызвал студент, который сообщил о выстрелах в здании. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили в комнате погибших женщин и раненого двухлетнего ребенка. Его отправили в больницу, он в стабильном состоянии.

В полиции отказались уточнять, были ли убитые студентками, а также не назвали их имен. Мотивы преступника пока неясны.

Студентов, преподавателей и персонал университета обязали не покидать те помещения, где они находились. Это требование действовало в течение двух часов. В учебном заведении до четверга отменили все занятия и мероприятия, а также усилили полицейский патруль в кампусе.

В полиции отказались комментировать детали дела, пока идет расследование, и не предоставили никакой информации о стрелявшем.

Ранее УНИАН сообщал, как в Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелили полицейские.