Прожил 100 лет: умер самый известный наемник по прозвищу "Бешеный Майк"

В последние годы Майкл Хоар жил в ЮАР и писал мемуары.

На 101-м году жизни умер Майкл Хоар по прозвищу "Бешеный Майк", который считался одним из самых известных наемников в мире.

Об этом сообщает BBC.

Он родился в индийской Калькутте в семье ирландцев, принимал участие в конголезских войнах 60-х годов, прославился как один из самых успешных командиров наемников, но под конец карьеры сильно опозорился, предприняв попытку переворота на Сейшельских островах.

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Майк скончался во сне в доме для престарелых в южноафриканском Дурбане.

"Майк Хоар всегда руководствовался принципом, что когда рискуешь, больше получаешь от жизни, и тем более удивителен тот факт, что он смог дожить до ста лет", - отметил его сын.

Во время Второй мировой войны Майкл Хоар служил в Вооруженных силах Великобритании и вышел в отставку в чине майора. После этого он решил стать бухгалтером и открыл несколько небольших фирм в Южной Африке.

В 1960-х Хоар и его команда наемников, получивших прозвище «Дикие гуси», боролись с повстанцами в Конго. Благодаря им в стране предотвратили несколько атак на европейское население.

Хоар был ярым антикоммунистом, а радио ГДР называло его как "эта бешеная ищейка Хоар". Собственно, так и родилась его кличка "Бешеный Майк".

В 1981 году Майкл Хоар принял участие в попытке переворота на Сейшельских островах, которые незадолго до этого получили независимость от Великобритании.

Майкл и его сообщники предстали перед судом и получили суровые приговоры, некоторые — к смертной казни. Однако сам он был освобожден через 33 месяца.

В последние годы Майкл Хоар жил в ЮАР и писал мемуары, среди которых - "Наемник", "Дорога на Каламату" и "Сейшельская афера".