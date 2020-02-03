Франция не пророссийская и не антироссийская, а просто проевропейская – Макрон

Президент Франции подчеркнул необходимость достижения прогресса в Украине".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, что его страна - не пророссийская, не антироссийская, а просто проевропейская.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska.

Отмечается, что Макрон прибыл в Польшу с первым визитом в качестве президента Франции. Он заверил, что Европа защитит польский народ, если на него нападут, и что европейские страны должны быть твердыми в отношениях с Москвой. Французский лидер добавил, что он "здесь не наивен".

"Мы должны быть требовательными к своему политическому диалогу с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в Варшаве.

Он также подчеркнул необходимость "достижения прогресса в Украине".

Напомним, в ноябре прошлого года Макрон заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.

Ранее Макрон отличился комплементарными заявлениями в адрес России, назвав ее абсолютно «европейской страной». «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», - сказал он.