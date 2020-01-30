Washington Post: Зеленский хочет попасть в Белый дом, но почему?

Несмотря на надежду, что встреча в Овальном кабинете таки состоится, украинский лидер не может позволить, чтобы его еще больше втянули в американскую политику.

Непростое размещение Украины на грани между российским авторитаризмом и западной демократией делает внимание политиков США к ней особенно важным. Поэтому для президента страны встреча в Белом доме – это своеобразный «священный грааль». Для многих чиновников низшего звена сфотографироваться с влиятельными американцами – это политическое золото. По словам бывшего сотрудника украинских спецслужб, такие фото рассматриваются как «эпитома успеха».

Поскольку Госсекретарь США Майк Помпео собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Киеве завтра, украинское руководство ожидает сигналы относительно позиции Дональда Трампа, - пишет Washington Post. Издание напоминает, что в прошлом мае, вскоре после победы Зеленского на выборах Трамп сказал чиновникам в Овальном кабинете, что украинцы «все коррумпированы, они очень плохие люди», которые «пытаются свергнуть меня». Об этом сказал бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер, давая показания в Конгрессе по делу об импичменте.

Читайте такжеAmerican Interest: Украина ходит по лезвию ножа

Найти общий язык с Трампом – важная задача для Зеленского, бывшего комедийного актера, который баллотировался в президенты, обещая разобраться с давними украинскими проблемами, такими как коррупция, а также покончить с войной на Донбассе. Но сигналы, которые получает Украина, тревожны. После того, как Волкер ушел в отставку в сентябре, ему так и не нашли замену. Также США до сих пор не прислали нового посла после отзыва Мари Йованович прошлой весной. Кроме того, тревожная тишина воцарилась в американо-украинских отношениях на фоне рассмотрения импичмента в Сенате из-за того, что Трамп пытался давить на Зеленского и заставить его начать расследование против политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Другой плохой сигнал появился на прошлой неделе. Журналистка NPR Мари Луиз Келли рассказала, что Помпео разозлился, потому что она задавала ему вопросы про Украину и Йованович во время интервью. Он накричал на нее и спросил, правда ли, по ее мнению, американцев волнует Украина.

Уолкер принимал участие в переговорах с Зеленским и его соратником Андреем Ермаком прошлого лета об объявлении открытия расследования, которое Трамп хотел в обмен на встречу в Белом доме. Об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные в ходе процесса импичмента. Во вторник Волкер призвал Помпео объявить дату встречи президентов США и Украины в Белом доме во время визита в пятницу.

Читайте такжеForeign Policy: Украина растворилась в тумане американского импичмента

«Визит Помпео в Украину – это важная возможность наконец это сделать», - написал он в статье для Foreign Policy, отмечая, что Зеленский дает большую надежду на борьбу с украинской коррупцией и проведение необходимых реформ. Ермак в декабре сказал журналу Time, что встреча в Белом доме станет сигналом, что лидерство Зеленского уже многого достигло.

Издание пишет, что Украину рассматривают как важный противовес российскому влиянию в регионе. Она отчаянно полагается на американскую военную помощь на фоне войны против российских сил, которая продолжается в восточных украинских регионах. Кроме того, стратегически важный Крым остается под оккупацией России после аннексии 2014 года. Украинская политическая элита глубоко обеспокоена подрывом американо-украинских отношений из-за слушания по делу об импичменте.

Даже если Помпео скажет Зеленскому дату встречи в Белом доме, как посоветовал Волкер, все внимание будет приковано к тому, предложит ли украинский президент Трампу что-то полезное взамен. Зеленский много раз отрицал, что испытывал давление со стороны Трампа во время пресловутого телефонного разговора 25 июля.

Читайте такжеNew York Times: Американцы должны беспокоиться об Украине, Помпео ошибается

По словам политического аналитика из центра KyivStratPro Трасса Семенюка, несмотря на надежду на встречу в Белом доме, Зеленский не может себе позволить быть еще более вовлеченным в американскую политику в этом году.

«Президент США перешел от своих законных обязательств до уровня стандартов, на котором заключаются сделки в духе выгода за выгоду. Это логика Трампа. Что-то выгодно обязательно должно быть обменянно на что-то выгодное. Я дам вам военную помощь, а вы дадите обвинительные доказательства против Байдена. Зеленский публично не будет помогать Трампу на выборах, потому что это будет иметь очень неприятные последствия для его рейтинга и рейтинга Украины в целом», - пояснил он.