Помпео посетит Украину 30 января - Госдепартамент США

Госсекретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео осуществит визит в Украину 30 января.

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Как сообщается на сайте Государственного департамента США, Помпео с 29 января до 4 февраля посетит Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).

"Государственный секретарь отправится в Киев 30 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы придать особое значение поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также Помпео посетит церемонию возложения венков к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, чтобы почтить память павших на Донбассе.

Кроме того, он встретится с лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

После Киева 1 февраля Помпео посетит Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.