Financial Times: Украине не стоит мечтать, что Россия вернет Донбасс после ухода Суркова

Впрочем, некоторые наблюдатели за ситуацией связывают последние кадровые изменения в Кремле с определенной надеждой на прогресс в установление мира.

Решение Владимира Путина повысить человека, который занимался продвижением мирных переговоров с Украиной, в Киеве восприняли как демонстрацию готовности Москвы закончить 6-летнюю войну. Бывший вице-премьер-министр Дмитрий Козак возглавил новосозданную должность в администрации президента России на прошлой неделе в рамках радикальных кадровых перемен в Кремле, которые аналитики считают сигналом о желании Путина продлить свое правление.

Объявление о назначении Козака появилось после информации об отставке Владислава Суркова, главного переговорщика российского президента с Украиной, - пишет Financial Times. Люди, осведомленные о процессе переговоров, сказали изданию, что изменения были нацелены на то, чтобы формализовать повышение Козака до статуса главного представителя на переговорах с Украиной. В прошлом году он руководил процессом двух обменов заключенными. Эти обмены встретили широкое одобрение как шаг на встречу завершению российско-украинской войны.

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Козак также помог возродить переговоры в Нормандском формате, в которых помимо Украины и России принимают участие также Германия и Франция. Переговоры возобновились в прошлом месяце после нескольких лет блокировки под руководством Суркова.

«Сурков играл во вмешательство. Если он действительно ушел, тогда это хорошо», - сказал неназванный собеседник издания из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Financial Times пишет, что Козаку придется работать с желанием Украины вернуть оккупированные территории вблизи границы с Россией. Зеленский отказался предоставлять так называемым «республикам» широкую автономию. Ведь в Киеве считают этот шаг вручением Москве права накладывать вето на любые прозападные внешнеполитические решения. Вместо этого оккупированным регионам предложили присоединиться к общему проекту децентрализации.

«Сурков продвигал политику ослабления Украины и недопущения подписания будущих соглашений между ней, ЕС и НАТО. Для этого он политически дестабилизировал территорию», - сказал собеседник издания, осведомленный о деталях переговоров.

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«Теперь мы больше сосредоточены на управлении процессом на местах. Это более прагматичный подход. Козак сильный администратор и хорошо разбирается в экономике», - добавил источник.

Другие же эксперты советуют не питать иллюзий относительно того, кто на самом деле будет принимать важные решения.

«Люди Владимира Зеленского связывают все проблемы с Сурковым. Они не понимают, с кем имеют дело», - сказал бывший работник Кремля.

«Конечно, никто не вернет эти территории обратно. Это фантастика», - добавил собеседник.