В Иране пассажирский самолет выкатился с полосы, пробил ограждение и остановился на шоссе (фото, видео)

На борту самолета местной авиакомпании Caspian Airlines находились 135 пассажиров.

В Иране пассажирский самолет McDonnell Douglas MD-83 утром 27 января при посадке в аэропорту Махшехр выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Лайнер пробил ограждение, потерял шасси и на брюхе пересек автомобильное шоссе, сообщает avianews.com со ссылкой на ISNA.

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На борту самолета местной авиакомпании Caspian Airlines находились 135 пассажиров. Информации о пострадавших нет. Борт прилетел в Махшехр из Тегерана.

Первоначально издание сообщило, что причиной происшествия стала техническая неисправность, однако позже опубликовало опровержение.

Представитель Организации гражданской авиации Ирана заявил ISNA, что пока версия о неисправности не подтверждена.

По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления, пишет Лига.нет со ссылкой на местный ресурс Fars. Другая версия - технические проблемы с шасси.

Видео: Farvartish Rezvaniyeh

Видео: Hava Kanalı

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.