Коронавирус из Китая: в Гонконге объявили чрезвычайное положение

Наивысший уровень ЧС таким образом объявили в 25 провинциях Китая.

Из-за убийственного коронавируса из Уханя, власти Гонконга 25 января объявили в регионе чрезвычайное положение.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на AP.

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Неизвестный коронавирус заставил закрыть все школы Гонконга минимум на две недели. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию и приостановили любое сообщение с заражени Уханем. Также автобусное сообщение прекратил и Пекин.

Глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что ее правительство объявило вспышку коронавирус чрезвычайной ситуацией и закроет начальные и средние школы на более чем две недели после Нового года. Учебные заведения снова откроются 17 февраля", - говорится в сообщении.

Между тем, США отправили в инфицированный Ухань чартерный рейс, чтобы эвакуировать из города всех своих граждан.

"В Ухане есть около 1000 американцев, и посольство контактирует с ними, чтобы обустроить места в самолетах обратно в США. Американское консульство в городе планируют закрыть", - пишет Wall Street Journal.

Китайские государственные СМИ сообщают, что для борьбы с вирусом будет построена вторая больница в Ухане, что будет 1300 коек. Строительство началось и его планируется завершить примерно за две недели.

Как сообщал УНИАН, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

Ранее сообщалось, что в КНР закрыли три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.