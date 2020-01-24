Associated Press: Пожизненное правление лидеров России и Китая будет проблемой для Запада

Дипломат ЕС не видит ничего нового в соревновании различных систем управления за доминирование в мире.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин стали наиболее мощными авторитарными правителями за много десятилетий. Теперь складывается впечатление, что они собираются закрепить за собой эту роль навсегда.

Об этом пишет Associated Press, напоминая о том, как президент России объявил о намерении изменить конституцию, чтобы она позволила ему сохранять контроль над страной после завершения его текущего президентского срока в 2024 году. И это решение очень перекликается с поступком Си Цзиньпина в 2018 году, который убрал из конституции положение об ограничении срока работы главы государства.

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Таким образом они смогут еще много лет возглавлять две главные силы, которые часто конфликтуют с Вашингтоном и Западом по различным причинам: от экономического шпионажа до внешней политики и прав человека. Поведение обоих отражает их желание возродить «былое величие» своих стран после надуманного «унижения» со стороны Запада. Лидеры России и Китая фактически олицетворяют тенденцию прихода автократов по всему миру: от Венгрии до Бразилии и Филиппин.

Однако, Пекин и Москва на разных уровнях, если посмотреть на их методы влияния на международные события. Китай использует экономическую силу и развитие армии, а Россия – свое желание ввязываться в конфликты, такие как война в Сирии, а также через попытки влиять на чужие выборы, распространение дезинформации и кибератаки.

Путин убежден, что Россия стала самой мощной со времен завершения Холодной войны, в частности, в таких регионах как Ближний Восток. Об этом сказал Рамон Пачеко Пардо с кафедры европейских и международных исследований Королевского колледжа в Лондоне.

«Так что это прекрасное время, чтобы оставаться при власти и использовать эту власть», - пояснил он.

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Насколько большой вызов бросают Путин и Си Цзиньпин западным моделям, ценностям и многосторонней демократии, зависит от того, с какой стороны смотреть. Китайско-российская модель вдохновляет на повторение ее в малых и больших странах. К примеру, президент США Дональд Трамп хвалил лидеров России и Китая, хотя американская сторона как раз борется с этими странами за экономическое и стратегическое доминирование.

Китай выставляет авторитарную модель как обеспечивающую стабильность и политическую последовательность. И якобы это привело страну к статусу второй крупнейшей экономики мира и помогло вывести из критической бедности 700 тысяч человек. Многие россияне поддерживают Путина за то, что он конфликтует с Западом.

«Политическое соревнование между различными системами управления в мире – это не новость. Думаю, нам нужно чувствовать себя уверенными в наших принципах, ценностях, нашей системе управления», - сказал посол ЕС в Китае Николя Шапюи.

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В свою очередь, профессор Гонконгского университета наук и технологий Дэвид Цвейг заметил, что Путин и Си Цзиньпин отражают склонность авторитарных лидеров держаться за власть как можно дольше и «умереть на своем посту».

«Мало кто из авторитарных лидеров отдает власть, будучи всегда увереными, что только они могут спасти страну. Это также служит моральным оправданием для их голода к власти», - пояснил Цвейг.