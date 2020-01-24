В Болгарии российских дипломатов из-за шпионажа могут объявить персонами нон грата - СМИ

О своих подозрениях относительно них болгарскому МИДу сообщила генпрокуратура.

Болгария собирается объявить персонами нон грата двух российских дипломатов и выслать их из страны по обвинению в шпионаже.

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Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Болгарская сторона также заявила, что в течение дня вызовет российского посла, сообщило болгарское агентство «Фокус» со ссылкой на заявление главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой.

По ее словам, ведомство получило письма из генпрокуратуры с информацией о подозрениях в отношении двух граждан России. «Мы примем меры, которые должны предпринять, и с наибольшей долей вероятности объявим их персонами нон грата», - заявила Захариева.

Имена подозреваемых не называются. По данным прокуратуры, один из них «шпионил с 2017 года по настоящее время, а другой - с 2018-го».

Отмечается, что первый запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. «Установлено, что гражданин России имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии», - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте российского посольства в Болгарии, такую должность занимают девять человек.

Другой же, как утверждают в прокуратуре, собирал сведения, составляющие государственную и служебную тайны в области энергетики и энергетической безопасности страны.

Впоследствии он отправил эту информацию в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве, заявили в прокуратуре. Второй подозреваемый также пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку является сотрудником торгового представительства России в Софии.

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Уголовное преследование обвиняемых приостановлено из-за их дипломатической неприкосновенности, уточнили в прокуратуре. В отношении их ведется досудебное расследование.

В Кремле об этом расследовании не знают, заявил 24 января на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что ранее было известно об одном сотруднике российского посольства, которого болгарские власти заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Как пишет издание «Сега», информация о его высылке была ошибочной, и один из фигурирующих в заявлении генпрокуратуры дипломат и есть тот сотрудник.

Это второй подобный случай за последние три месяца. В октябре 2019 года власти Болгарии объявили персоной нон грата другого российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщало, что этот человек также работал первым секретарем в российском посольстве в Софии и обладал дипломатическим статусом. В ответ на эти обвинения Москва в декабре выслала из России болгарского дипломата.