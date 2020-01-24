В Кремле заявили, что Зеленский и Путин договорятся о встрече, если посчитают это необходимым

Песков утверждает, что «между президентами налажен достаточно конструктивный контакт».

В Кремле заявили, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин смогут договориться о встрече, если посчитают это необходимым.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Зеленский не смогли друг друга поприветствовать вчера в Израиле в мемориальном комплексе «Яд Вашем», потому что туда не приехал глава Украинского государства.

На вопрос, возможна ли встреча Зеленского и Путина до запланированного на апрель саммита в «нормандском формате», Песков ответил, что «сейчас планов на этот счет нет».

«Вместе с тем, мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный контакт, и, если они посчитают это необходимым, они в любой момент смогут об этом договориться», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН о том, какова повестка дня Кремля и какие вопросы хотел поднять Путин на встрече с Зеленским в Израиле, Песков ответил: «Неверно говорить, что встреча планировалась. Была констатация того, что Путин и Зеленский будут находиться на мероприятии, и если они посчитают необходимым, они смогут в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны».

«Подобные разговоры на ногах не подразумевают какой-то повестки, и там президенты могут проговорить все те вопросы, которые считают нужными, но, к сожалению, им так и не удалось побывать на одном мероприятии вчера», - добавил Песков.

Он уточнил, что на мероприятии были вице-президент США Майк Пенс и президент Франции Эммануэль Макрон, но и с ними не удалось обсудить какие-то вопросы. «Они поприветствовали друг друга – не более того. Это был такой насыщенный церемониальный день, и само мероприятие в «Яд Вашем» не подразумевало возможности какого-то общения», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Зеленский и члены украинской делегации передали людям, пережившим Холокост, свои места на 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, проходившем в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. Форум был посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.